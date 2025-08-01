У Джастина Тимберлейка диагностировали опасную болезнь

У американского певца Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Известный американский певец Джастин Тимберлейк рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма. Он сообщил об этом в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз "болезнь Лайма". Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — поведал 44-летний исполнитель.

Тимберлейк рассказал, что во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. При этом певец отметил, что принял решение продолжить выступления, несмотря на болезнь.

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассказала о жизни с болезнью Лайма. 28-летняя знаменитость пожаловалась на последствия тяжелой болезни, с которыми она сталкивается каждый день.

