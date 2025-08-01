Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:15, 1 августа 2025Культура

У Джастина Тимберлейка диагностировали опасную болезнь

У американского певца Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известный американский певец Джастин Тимберлейк рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма. Он сообщил об этом в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз "болезнь Лайма". Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — поведал 44-летний исполнитель.

Тимберлейк рассказал, что во время гастролей он выходил на сцену, испытывая сильную невралгию, усталость или тошноту. При этом певец отметил, что принял решение продолжить выступления, несмотря на болезнь.

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид рассказала о жизни с болезнью Лайма. 28-летняя знаменитость пожаловалась на последствия тяжелой болезни, с которыми она сталкивается каждый день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новые санкции против России

    У Джастина Тимберлейка диагностировали опасную болезнь

    58-летняя Холли Берри снялась в бикини на отдыхе

    Россияне рассказали о своих накоплениях на жилье

    Жену Макрона обвинили в дискриминации трансгендеров

    В ОБСЕ высказались об антироссийской риторике Финляндии

    Российский курортный город подвергся налету ВСУ

    Трамп резко высказался об ударах России по Украине

    Московский климат приблизится к субтропикам

    Раскрыт неожиданный путь попадания микропластика в организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости