Экс-президент европейской страны ушел из жизни

Экс-президент Румынии Илиеску умер на 96-м году жизни

Экс-президент Румынии Ион Илиеску умер на 96-м году жизни. Об этом сообщило румынское правительство на официальном сайте.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску», — говорится в публикации.

Бывший лидер Румынии скончался в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство страны выразило соболезнования семье и всем близким Илиеску.

11 июля ушел из жизни последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Политику было 96 лет.