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07:45, 5 августа 2025Путешествия

Иностранец описал женщин в России фразой «могут спасти мир и починить мотоцикл»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российская путешественница Марина Ершова пообщалась с местным жителем в Гватемале и раскрыла его мнение о соотечественницах. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, иностранец по имени Хорхе узнал о том, как россиянки ведут хозяйство в доме, и был удивлен. «Эти женщины могут спасти мир. Или, как минимум, починить мой мотоцикл», — заметил он.

Ранее эта же путешественница сравнила жизнь в Гватемале с СССР. По ее словам, один день в местной деревне напоминает детство в русской глубинке.

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