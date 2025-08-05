Иностранец описал женщин в России фразой «могут спасти мир и починить мотоцикл»

Российская путешественница Марина Ершова пообщалась с местным жителем в Гватемале и раскрыла его мнение о соотечественницах. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, иностранец по имени Хорхе узнал о том, как россиянки ведут хозяйство в доме, и был удивлен. «Эти женщины могут спасти мир. Или, как минимум, починить мой мотоцикл», — заметил он.

Ранее эта же путешественница сравнила жизнь в Гватемале с СССР. По ее словам, один день в местной деревне напоминает детство в русской глубинке.

