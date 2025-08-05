Боцан-Харченко: Украина могла устроить в Донбассе подобное операции «Буря»

Украина могла устроить в Донбассе в 2014 году подобное военно-полицейской операции «Буря», произошедшей в 1995 году против против Республики Сербская Краина (РСК) в Хорватии. Возможный сценарий раскрыл посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с РИА Новости.

«Наша позиция была твердой — подобное злодеяние не должно повториться в Донбассе. Ведь киевский режим, пришедший к власти в результате госпереворота, помышлял о "положительном примере Хорватии", как там выражаются, то есть об изгнании народа», — сказал Боцан-Харченко.

Операция «Буря» проводилась с 4 по 7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции. В результате около 250 тысяч сербов были вынуждены покинуть свои дома, где они проживали веками, отметил посол.

В 2023 году Боцан-Харченко заявил, что Запад готовил русским в Донбассе судьбу сербов в Хорватии в 1995 году, однако эти планы были сорваны с началом специальной военной операции на Украине.