В Госдуме оценили возможность получить штраф за мяуканье

Депутат ГД Якубовский: Россиян вряд ли оштрафуют за мяуканье кошек в квартире

Россиянам грозит штраф за превышение нормативов уровня шума, при этом собственники вряд ли будут наказаны за обычные бытовые звуки, редко выходящие за пределы норм. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

Якубовский напомнил, что ответственность наступает не за сам факт наличия шума, а за нарушение санитарного законодательства, то есть при превышении установленных нормативов уровня шума. По его словам, мяуканья кошек, криков, громкого выяснения отношений и другого шума подобного рода обычно недостаточно для того, чтобы попасть под наказание.

Депутат добавил, что такие нарушения должны подтверждаться специальными замерами и заключениями уполномоченных органов. Ни управляющая компания, ни полиция не могут самостоятельно оценить уровень шума и принять решение о штрафе без экспертов.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ (ОП) Евгений Машаров напомнил россиянам о риске получить штраф за уборку в квартире вечером.