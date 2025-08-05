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13:10, 5 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафе за уборку в квартире

Член ОП Машаров: За уборку в квартире вечером грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

За уборку квартиры в вечернее время россиянам может грозить штраф. Об этом граждан предупредил член комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Наказание можно получить в том случае, если во время уборки собственник создает шум, который мешает соседям. Это могут быть звуки пылесоса или стиральной машины. Штраф за нарушение составляет от 500 до 1000 рублей. В таком случае соседи имеют право обратиться в полицию и подать иск в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда.

Машаров отметил, что ограничения на шум вечером действуют почти в каждом российском регионе. Кроме того, Госдума рассматривает федеральный закон о тишине, который установит единые правила по всей стане.

Ранее председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Лина Ткаченко предложила разрешить коллекторам выбивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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