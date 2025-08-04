В России захотели разрешить коллекторам выбивать долги за ЖКУ

Глава ассоциации УК Ткаченко: Коллекторам нужно разрешить выбивать долги за ЖКУ

В России захотели разрешить коллекторам выбивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С таким предложением выступила председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Лина Ткаченко, пишет MSK1.

По словам специалистки, долги россиян за ЖКУ растут ежегодно. При этом управляющие компании (УК) не могут повысить тарифы, как это делают ресурсоснабжающие организации. «Поэтому возникают кассовые разрывы, которые постоянно увеличиваются. А коммунальщики должны все равно предоставлять услуги Если снять запрет на взыскание долгов, то УК смогут ими распоряжаться и, например, договариваться с банками и брать деньги под залог этих долгов», — пояснила Ткаченко.

Сейчас коммунальщики не могут привлекать коллекторов для взыскания долгов россиян за ЖКУ. Однако эксперт считает, что такие задолженности ничем не отличаются от любых других.

Эксперт по жилищному праву и ЖКХ Виктор Федорук считает, что мера может быть неоправданна. Если процент должников за ЖКУ превышает 10 процентов — это может быть формой протеста от жильцов за некачественно оказанные услуги, считает специалист.

«Они предлагают решать проблему без суда и следствия. Вот у человека накопился долг и его выдают "вышибалам", то есть коллекторам. Они придут с паяльником, обзвонят всех близких и будут шантажировать. Это будет бандитской формой взыскания долга», — заключил Федорук.

Ранее в Госдуме предложили удвоить штрафы за некачественно оказанные услуги ЖКХ. В настоящее время штрафы за некачественно оказанные ЖКУ составляют 50 процентов от присужденных судом сумм. Для ЖКХ депутаты предложили их увеличить до 100 процентов. Для этого они предложили внести изменения в закон «О защите прав потребителей».

