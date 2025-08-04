Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 4 августа 2025Экономика

В России захотели разрешить коллекторам выбивать долги за ЖКУ

Глава ассоциации УК Ткаченко: Коллекторам нужно разрешить выбивать долги за ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александра Попова / ТАСС

В России захотели разрешить коллекторам выбивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С таким предложением выступила председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Лина Ткаченко, пишет MSK1.

По словам специалистки, долги россиян за ЖКУ растут ежегодно. При этом управляющие компании (УК) не могут повысить тарифы, как это делают ресурсоснабжающие организации. «Поэтому возникают кассовые разрывы, которые постоянно увеличиваются. А коммунальщики должны все равно предоставлять услуги Если снять запрет на взыскание долгов, то УК смогут ими распоряжаться и, например, договариваться с банками и брать деньги под залог этих долгов», — пояснила Ткаченко.

Сейчас коммунальщики не могут привлекать коллекторов для взыскания долгов россиян за ЖКУ. Однако эксперт считает, что такие задолженности ничем не отличаются от любых других.

Эксперт по жилищному праву и ЖКХ Виктор Федорук считает, что мера может быть неоправданна. Если процент должников за ЖКУ превышает 10 процентов — это может быть формой протеста от жильцов за некачественно оказанные услуги, считает специалист.

«Они предлагают решать проблему без суда и следствия. Вот у человека накопился долг и его выдают "вышибалам", то есть коллекторам. Они придут с паяльником, обзвонят всех близких и будут шантажировать. Это будет бандитской формой взыскания долга», — заключил Федорук.

Ранее в Госдуме предложили удвоить штрафы за некачественно оказанные услуги ЖКХ. В настоящее время штрафы за некачественно оказанные ЖКУ составляют 50 процентов от присужденных судом сумм. Для ЖКХ депутаты предложили их увеличить до 100 процентов. Для этого они предложили внести изменения в закон «О защите прав потребителей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовится более серьезный удар». Почему Трамп изменил позицию по Украине и по какому сценарию пойдет завершение конфликта?

    На Западе вспомнили предупреждение Ельцина о гегемонии США

    Назван источник глобальной угрозы для здоровья человека

    Москвичам пообещали лужи по пояс

    Мышь залетела женщине в рот и лишила ее почти двух миллионов рублей

    Маску пообещали выплатить через два года огромные деньги

    Оценено влияние обрушившегося на Курилы цунами на стоимость рыбы в России

    Кушанашвили объяснил популярность Кадышевой у молодежи

    Гособвинение запросило срок для бывшего директора парка «Патриот»

    Дочь Стива Джобса показала фото в свадебном платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости