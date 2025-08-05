Ведущая прогноза погоды порадовала фанатов снимками в купальнике

Ведущая прогноза погоды Лив Джонсон порадовала фанатов снимками в купальнике

Американская журналистка Лив Джонсон порадовала фанатов серией фото в бикини. Об этом сообщает портал The Spun.

27-летняя ведущая прогноза погоды привлекла внимание аудитории своей фигурой. Знаменитость регулярно делится кадрами в откровенных образах, на одном из последних она позировала в купальнике зеленого цвета. На размещенных снимках видно, что репортер отказалась от макияжа, распустив при этом волосы.

Отмечается, что всего на соцсети Джонсон подписаны более 100 тысяч человек.

В июне 55-летняя супермодель Наоми Кэмпбел появилась на публике в прозрачном мини-платье. Манекенщица попала в объективы папарацци перед светским вечером в Лондоне.