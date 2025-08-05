Женщинам назвали главный признак неподходящего для серьезных отношений партнера

Коуч по отношениям из TikTok Стивен Паунд назвал женщинам главный, на его взгляд, признак неподходящего для серьезных отношений партнера, и столкнулся с непониманием. На его слова обратило внимание издание Mirror.

Паунд заявил, что, если бы он был женщиной, то держался бы подальше от любого мужчины, у которого нет друзей его пола. По его мнению, этот факт делает потенциального партнера «социально некомпетентным», потому что он якобы «не может строить дружеские отношения с другими мужчинами». Кроме того, такой мужчина якобы может стать чрезмерно зависимым от внимания женщины, что может сделать его непривлекательным для нее.

В поддержку своей теории Стивен сослался на научное исследование, авторы которого пришли к выводу, что дружеские связи настолько важны, что их разрушение приводит к проблемам с физическим здоровьем, а трудности с построением дружбы — к проблемам с психикой.

Однако в комментариях пользователи указали коучу на то, что этот «красный флаг» нельзя считать универсальным. Так, одна женщина рассказала о друге, который не ладит с мужчинами, потому что над ним издевались в школе, и предпочитает дружить с женщинами. «Однако у него много настоящих подруг, настоящих (а не из какой-то френдзоны), включая меня», — написала она. «У меня нет друзей-мужчин, потому что я решил не окружать себя фальшивыми людьми», — ответил другой пользователь.

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