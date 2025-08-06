Акула растерзала ската на глазах у людей

В США сняли на видео схватку акулы и ската в считаных метрах от людей

У побережья американского города Панама-Сити, штат Флорида, молотоголовая акула растерзала ската на глазах у отдыхающих. Об этом сообщает издание People.

Схватка произошла на мелководье в считаных метрах от людей, которые отдыхали на пляже. Очевидцы Энни Кремер и Коннор Пелт сняли происходящее на видео и опубликовали его в TikTok.

В ролике видно, как из воды показываются плавники акулы, за ней на поверхности появляется скат. «Боже мой, она что, его ест?» — слышен за кадром вопрос одного из отдыхающих.

По словам Кремер, все случилось очень быстро. Друзья с берега закричали ей выходить из воды, потому что хищные рыбы сцепились в полутора метрах от нее.

В итоге победителем стала акула. Ей удалось откусить у ската кусок грудного плавника. Вскоре после этого волны выбросили раненую рыбу на берег.

Ранее сообщалось, что больших белых акул все чаще видят у берегов России на Дальнем Востоке. В Приморье уже были случаи нападений на людей: летом 2011 года акула откусила руки 25-летнему мужчине, в том же году другая хищная рыба напала на 16-летнего подростка.