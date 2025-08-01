Акулы-людоеды приплыли в Россию и стали нападать на людей

Акулы-людоеды приплыли к Сахалину и стали преследовать рыбаков

Больших белых акул все чаще видят у берегов России на Дальнем Востоке. Об этом сообщает издание KP.RU.

По мнению биологов, акулы-людоеды приплыли к Сахалину из-за того, что вода в этих местах стала теплее. Они преследуют рыбаков и воруют улов.

В Приморье уже были случаи нападений на людей: летом 2011 года акула откусила руки 25-летнему мужчине, в том же году другая хищная рыба напала на 16-летнего подростка.

Появление белой акулы — явление частое в этих водах. Почти каждый год они приплывают в эти места, их можно наблюдать и в Приморском регионе. Тут хищница без труда находит кормовую базу. Как волк пасет овец, также и она высматривает свою добычу Владимир Долганов ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии ННЦМБ ДВО РАН

Большие белые акулы, или акулы-людоеды, — одни из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем они вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В 2018 году сообщалось, что в Приморье на участника соревнований по подводной охоте на лакедру напала сельдевая акула. Ее длина составляла 2,5 метра.