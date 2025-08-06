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08:46, 6 августа 2025Бывший СССР

Главнокомандующий ВСУ заявил о продолжении мобилизации на Украине

Главком ВСУ Сырский: На Украине продолжится мобилизация
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

На Украине продолжится мобилизация в ряды Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил главнокомандующих ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск», — заявил Сырский.

Необходимость мобилизации на территории Украины главком объяснил тем, что ВС России, по его словам, планируют создать 10 новых дивизий до конца года, а две из них уже созданы.

Ранее Сырский заявил, что июль был «очень напряженным месяцем». По его словам, российская армия пытается наступать «практически по всей линии боевого столкновения». Самая сложная ситуация для ВСУ обстоит на покровском, добропольском и новопавловском направлениях.

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