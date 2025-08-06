Перевозчики попросили власти убрать с дорог незаконные глушилки связи

«Грузавтотранс» попросила Роскомнадзор убрать незаконные глушилки связи с дорог

Ассоциация автоперевозчиков «Грузавтотранс» обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку законности установки генераторов радиопомех вблизи дорог. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

В письме говорится, что владельцы автозаправочных станций (АЗС), нефтебаз, логистических пунктов и других гражданских объектов зачастую используют такие глушилки с нарушениями законодательства, из-за чего на трассах пропадает связь и навигация. Это возможно, поскольку приобрести подобное устройство может любой желающий, а использование этих инструментов никак не регулируется.

Президент «Грузавтотранс» Владимир Матягин добавил, что из-за глушилок перевозчики подвергаются необоснованным штрафам при следовании по федеральным дорогам, поскольку при потере сигнала от спутников информационная система транспорта решает, что водитель сам отключил приборы контроля, и автоматически выписывает протокол.

Ранее ретейлеры попросили власти не штрафовать их за перевозку грузовиков по региональным дорогам в период весенней просушки — сезонных ограничений на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения.

