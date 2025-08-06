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13:11, 6 августа 2025МирЭксклюзив

Раскрыт вероятный исход визита спецпосланника Трампа

Политолог Алексей Наумов: Визит Уиткоффа в Москву может завершиться неудачно
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Кадр: РИА Новости

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву может завершиться неудачно и не привести к каким-то конкретным результатам. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

По его оценке, Россия сейчас имеет преимущество на фронте и не готова к серьезным уступкам. Санкции США не способны заставить ее отказаться от намеченных целей. В то же время введение жестких пошлин может серьезно испортить отношения США с Индией и Китаем, чего Трамп стремится избежать, заметил эксперт.

«Обе стороны на самом деле не хотели бы разрыва. Они хотят договориться, но Россия не может себе этого позволить до достижения своих целей», — заключил политолог, указывая на важность сохранения российско-американских контактов для обеих сторон.

Ранее Алексей Наумов назвал цель визита Стива Уиткоффа в Москву. По его мнению, и Россия, и США хотят избежать окончательного разрыва и поэтому сохраняют каналы коммуникации.

ЖЗЛ
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