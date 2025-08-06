Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:57, 6 августа 2025Силовые структуры

Российского пенсионера сожгли из-за квартиры

В Перми суд приговорил мужчину за убийство пенсионера из-за квартиры в 2019 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Перми суд приговорил к 18 годам колонии особого режима 57-летнего местного жителя, который сжег пенсионера из-за квартиры шесть лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 105 («Убийство») УК РФ.

Весной 2019 года осужденный обманом завладел квартирой пенсионера. Затем, испугавшись, что потерпевший может обратиться в правоохранительные органы, решил с ним расправиться. 16 марта 2019 года подсудимый избил пожилого мужчину металлической кувалдой, облил бензином и поджег. После злоумышленник с места преступления скрылся.

Ранее в Иркутской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который расчленил знакомого и сбросил его в водоем около реки Ангара.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США направили самолет к российским ядерным базам

    Названы московские районы с самым дешевым жильем

    Опубликованы кадры со встречи Путина и спецпосланника Трампа

    «Кроличья нора» открылась в России

    Продюсер назвал гонорар Леонтьева за выступление в России

    Российский губернатор сообщил о смерти на СВО экс-главы района

    На Украине рассказали о продвижении ВС России

    Полиция назвала 85-летнюю россиянку дроппершей после банковской операции

    Россияне заявили о желании работать как можно дольше

    В России объяснили необходимость контроля над закавказской повесткой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости