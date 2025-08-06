Российского пенсионера сожгли из-за квартиры

В Перми суд приговорил мужчину за убийство пенсионера из-за квартиры в 2019 году

В Перми суд приговорил к 18 годам колонии особого режима 57-летнего местного жителя, который сжег пенсионера из-за квартиры шесть лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 105 («Убийство») УК РФ.

Весной 2019 года осужденный обманом завладел квартирой пенсионера. Затем, испугавшись, что потерпевший может обратиться в правоохранительные органы, решил с ним расправиться. 16 марта 2019 года подсудимый избил пожилого мужчину металлической кувалдой, облил бензином и поджег. После злоумышленник с места преступления скрылся.

Ранее в Иркутской области правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который расчленил знакомого и сбросил его в водоем около реки Ангара.