Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 6 августа 2025Россия

Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

Трудовая инспекция Нижегородской области вступилась за права стриптизерш
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Инспекция труда Нижегородской области выявила нарушения трудовых прав сотрудниц одного из местных стриптиз-клубов. Об обнаружении нарушений инспекция сообщила в Telegram-канале.

Трудовая инспекция проверила юридические лица, которые оформляли трудовые отношения с самозанятыми. Среди них оказалась ООО «Барин Клаб», под которым работает клуб Barin в Нижнем Новгороде.

Инспекция провела повторную проверку, которая установила «факт подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера». Она предписала организации устранить выявленные нарушения и оформить трудовые договоры с восемью танцовщицами клуба.

«Продолжаем работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее в Челябинске стриптизерш одного из ночных клубов заставили надеть кокошники после приезда в заведение нового мэра Алексея Лошкина. Градоначальник обратил внимание на рекламную вывеску заведения, на которой красовались полуголые девушки и дал распоряжение выдать сотрудницам длинные юбки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Россияне пришли в ужас от новой школьной формы

    В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Уиткоффа

    Умер народный артист России Сафронов

    Выручка Uber превзошла ожидания аналитиков

    Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

    Нетаньяху поссорился с главой Генштаба

    Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

    Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

    Фанатам аниме в России представили уникальную программу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости