Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

Трудовая инспекция Нижегородской области вступилась за права стриптизерш

Инспекция труда Нижегородской области выявила нарушения трудовых прав сотрудниц одного из местных стриптиз-клубов. Об обнаружении нарушений инспекция сообщила в Telegram-канале.

Трудовая инспекция проверила юридические лица, которые оформляли трудовые отношения с самозанятыми. Среди них оказалась ООО «Барин Клаб», под которым работает клуб Barin в Нижнем Новгороде.

Инспекция провела повторную проверку, которая установила «факт подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера». Она предписала организации устранить выявленные нарушения и оформить трудовые договоры с восемью танцовщицами клуба.

«Продолжаем работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее в Челябинске стриптизерш одного из ночных клубов заставили надеть кокошники после приезда в заведение нового мэра Алексея Лошкина. Градоначальник обратил внимание на рекламную вывеску заведения, на которой красовались полуголые девушки и дал распоряжение выдать сотрудницам длинные юбки.