Стало известно об отступлении ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ отступают с позиций в Днепропетровской области

Подразделения Вооруженных сил Украины отступают с позиций в селе Новоселовка Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области», — передает агентство слова источника.

Отмечается, что Новоселовка является первым крупным логистическим узлом в Днепропетровской области на этом участке фронта.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль Вооруженными силами России Январского Днепропетровской области позволит российским военным продвигаться на западных рубежах соседней Донецкой народной республики.