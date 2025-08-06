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19:18, 6 августа 2025Экономика

В России нашли способ спасти почву

Российские ученые создали средство для спасения почвы от деградации
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российские ученые из Томского государственного университета (ТГУ) и Института химии нефти СО РАН разработали криогель, защищающий почву от деградации, эрозии, опустынивания и засоления. Об этом пишет RT.

Испытания начались в 2014 году на южных черноземах в зоне повышенной ветровой эрозии, степных районах Хакасии. Ученые испытали воздействие на почву поливинилового спирта — нетаксичного синтетического полимера, растворяющегося в воде. При замораживании и размораживании состав превращается в гель, который способен удерживать воду в почве и образовывать дополнительный криогелевый слой, защищающий поверхность земли от внешнего воздействия.

Уже в первые годы эксперимента структура почвы на участках, обработанных гелем, улучшилась. На ней быстрее взошли семена, а активный рост культур привел к увеличению плодородного гумусового слоя. Кроме того, криогель помог сохранить землям плодородие после мощных пожаров 2015 года. Позже ученые также выяснили, что средство снижает содержание солей в почве и сглаживает воздействие температурных перепадов. Зимой гель защищает корни культур от вымерзания, а летом — от перегрева. Даже однократное использование криогеля надолго улучшает качество и устойчивость почвы.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что до 50 процентов песчаных берегов подвергнутся серьезной эрозии до конца века, однако полное исчезновение пляжей на Земле невозможно.

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