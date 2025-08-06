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16:19, 6 августа 2025Экономика

Предсказано будущее оказавшихся под угрозой пляжей

Эколог Рыбальченко: До 50 % песчаных берегов окажутся под угрозой к концу века
Александра Качан (Редактор)

Фото: Hakan Tanak / Shutterstock / Fotodom  

В ближайшие годы большая часть песчаных берегов окажется под угрозой из-за эрозии, однако о полном исчезновении пляжей речь не идет. Об этом заявил член научного совета ППК «Российский экологический оператор», член научного совета Росприроднадзора, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с RT.

По его словам, при текущей траектории выбросов к 2050 году серьезной эрозии подвергнутся 13-15 процентов песчаных берегов, а к концу века — 36-50 процентов. Однако если люди предпримут необходимые меры по смягчению и управлению берегами, к 2100 году удастся предотвратить 40 процентов прогнозируемой деградации.

Рыбальченко отметил, что такие данные вызывают тревогу, но о «повсеместном исчезновении» пляжей переживать не стоит. «Динамика крайне региональна — часть пляжей даже нарастает за счет переноса наносов», — отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас важно не паниковать, а требовать от властей мер по укреплению берегов. В частности, помочь могут регулярные гидрогеологические мониторинги и учет особенно уязвимых участков.

Ранее газета Financial Times спрогнозировала вымывание пляжей по всему миру из-за роста уровня моря на фоне глобального потепления.

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