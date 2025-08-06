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11:52, 6 августа 2025Экономика

Миру предсказали исчезновения пляжей

FT: Рост уровня моря из-за изменений климата может привести к вымыванию пляжей
Мария Черкасова

Фото: Shifaaz shamoon / Unsplash

Рост уровня моря из-за изменений климата и сильные приливы приводят к вымыванию пляжей по всему миру, сообщает газета Financial Times.

Как пишут журналисты, власти «от Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии» пытаются найти ответ на вопрос, как спасти сокращающиеся береговые линии. При этом отчасти эрозия объясняется естественными причинами, но вымыванию способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления.

С 2020 года в городе Родант в штате Северная Каролина 11 домов рухнули в океан из-за эрозии береговой линии, и многие находятся под угрозой разрушения. В Барселоне в год вымывается около 30 тысяч кубометров пляжей в год.

Ранее москвичам предсказали движение климата в сторону субтропиков.

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