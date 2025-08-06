В США предрекли одно действие Трампа после истечения срока ультиматума

Риттер: США могут конфисковать российские активы после ультиматума Трампа

Соединенные Штаты могут конфисковать замороженные российские активы после истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в комментарии YouTube-каналу британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

«Я думаю, есть еще один аспект, который мы, вероятно, увидим 8 августа: мы начнем конфискацию замороженных российских активов. И, думаю, вы увидите определенную изобретательность в том, как мы заберем эти активы и направим эти средства на поддержку Украины. Это серьезная эскалация, потому что это откровенное воровство», — сказал Риттер.

По его словам, по окончании срока ультиматума Трамп может также объявить о новых санкциях, в том числе о торговых пошлинах в размере от 25 до 100 процентов для стран, покупающих российскую нефть. Однако некоторые из них, в первую очередь Китай, не станут поддаваться давлению США и примут ответные меры, считает он.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.