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11:56, 6 августа 2025Мир

В США предрекли одно действие Трампа после истечения срока ультиматума

Риттер: США могут конфисковать российские активы после ультиматума Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Соединенные Штаты могут конфисковать замороженные российские активы после истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в комментарии YouTube-каналу британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

«Я думаю, есть еще один аспект, который мы, вероятно, увидим 8 августа: мы начнем конфискацию замороженных российских активов. И, думаю, вы увидите определенную изобретательность в том, как мы заберем эти активы и направим эти средства на поддержку Украины. Это серьезная эскалация, потому что это откровенное воровство», — сказал Риттер.

По его словам, по окончании срока ультиматума Трамп может также объявить о новых санкциях, в том числе о торговых пошлинах в размере от 25 до 100 процентов для стран, покупающих российскую нефть. Однако некоторые из них, в первую очередь Китай, не станут поддаваться давлению США и примут ответные меры, считает он.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

28 июля президент США заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.

ЖЗЛ
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