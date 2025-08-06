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10:46, 6 августа 2025Ценности

Виктория Боня снялась в натянутых на голую грудь колготках

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась кадрами с откровенной съемки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала на размещенных фото в черных трусах с высокой посадкой и прозрачных колготках, которые были натянуты на голую грудь. При этом внешний вид знаменитости дополнили пояс с золотистой пряжкой, оформленной логотипом люксового бренда Miu Miu, широкими браслетами, круглыми серьгами и колье. Также Боня позировала в остроносых туфлях, с пышной прической и ярким макияжем.

«Где-то в середине лета», — подписала телезвезда пост, который набрал 163 тысячи лайков.

В июле Боня высказалась об уколах для похудения. Тогда блогерша заявила, что в минимальных дозах применяет препарат «Мунджаро» из-за отсутствия тонкой талии, которая не появляется, несмотря на тренировки.

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