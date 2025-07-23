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14:23, 23 июля 2025Ценности

Боня высказалась об уколах для похудения фразой «я квадрат»

Виктория Боня объяснила уколы для похудения отсутствием у нее выраженной талии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня высказалась об уколах для похудения фразой «я квадрат». Соответствующий пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,3 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость заявила, что в минимальных дозах применяет препарат «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом второго типа у взрослых, также многими используется для снижения веса — прим. «Ленты.ру») из-за отсутствия тонкой талии, которая не появляется, несмотря на тренировки. Также инфлюэнсерша добавила, что, если у нее в организме задерживается жидкость, это выглядит как лишний вес.

«Я квадрат. У меня никогда не было выраженной талии. Я делаю это [уколы] для того, чтобы был рельеф. В прошлом году я скинула девять килограммов за месяц», — объяснила автор поста.

При этом Боня указала, что в настоящее время весит 55 килограммов и у нее нет проблем с аппетитом или перееданием.

Ранее в июле Виктория Боня примерила микрошорты дочери перед камерой.

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