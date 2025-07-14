Виктория Боня примерила микрошорты дочери перед камерой

Ведущая Виктория Боня примерила микрошорты 13-летней дочери перед камерой

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,2 миллиона подписчиков.

На кадрах размещенного ролика 45-летняя знаменитость примерила голубые джинсовые микрошорты, которые взяла у своей 13-летней дочери Анджелины Смерфит. Так, она сочетала их с белым кроп-топом бренда Miu Miu и укороченным клетчатым жилетом, показав фигуру с разных ракурсов.

При этом в конце видео инфлюэнсерша сняла шорты и прошлась перед камерой в нижнем белье.

Ранее в июле Боня рассказала о похудении с помощью инъекций и показала фигуру в бикини.