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12:34, 6 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала делающие менструацию менее болезненной продукты

Терапевт Мановска: Питание может существенно влиять на болезненность менструации
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска объяснила, почему важно корректировать питание в зависимости от фазы цикла. Продукты, которые помогают сделать менструацию менее болезненной, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, во время лютеиновой фазы цикла, которая продолжается от овуляции до начала менструации, рекомендуется отказаться от кофе и сладостей. Они усугубляют колебания уровня глюкозы, что ухудшает состояние женщины. Чтобы менструация была менее болезненной, важно сделать акцент на потреблении полезных жиров и белков, например, есть яйца, мясо, рыбу, салаты и морскую капусту, добавила доктор.

После завершения менструации наступает фолликулярная фаза, которая в среднем длится около 14 дней. Мановска порекомендовала в этот период добавить в рацион куриные и перепелиные яйца, печеный картофель, творог, тыкву, цитрусовые, хурму и гречиху, так как эти продукты помогают оптимизировать обмен веществ и улучшить общее самочувствие.

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Во время овуляции врач посоветовала сделать акцент на животных жирах, которые поддерживают гормональный баланс, и полностью исключить рафинированные углеводы. Это поможет минимизировать риск вздутия живота и тягу к соленым и углеводным продуктам.

На протяжении всего цикла Мановска порекомендовала употреблять имбирь, листовые салаты, брокколи и цветную капусту, орехи, авокадо, бананы, горький шоколад, а также пить зеленый чай. Эти продукты помогут обеспечить организм женщины всеми полезными веществами, пояснила она.

Ранее гинеколог Аревик Чархифалакян рассказала об изменениях в организме женщины во время овуляции. По ее словам, во время овуляции не только репродуктивная, но и нервная система женщины переживает выраженные изменения.

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