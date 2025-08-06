Врач назвала делающие менструацию менее болезненной продукты

Терапевт Мановска: Питание может существенно влиять на болезненность менструации

Терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска объяснила, почему важно корректировать питание в зависимости от фазы цикла. Продукты, которые помогают сделать менструацию менее болезненной, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, во время лютеиновой фазы цикла, которая продолжается от овуляции до начала менструации, рекомендуется отказаться от кофе и сладостей. Они усугубляют колебания уровня глюкозы, что ухудшает состояние женщины. Чтобы менструация была менее болезненной, важно сделать акцент на потреблении полезных жиров и белков, например, есть яйца, мясо, рыбу, салаты и морскую капусту, добавила доктор.

После завершения менструации наступает фолликулярная фаза, которая в среднем длится около 14 дней. Мановска порекомендовала в этот период добавить в рацион куриные и перепелиные яйца, печеный картофель, творог, тыкву, цитрусовые, хурму и гречиху, так как эти продукты помогают оптимизировать обмен веществ и улучшить общее самочувствие.

Во время овуляции врач посоветовала сделать акцент на животных жирах, которые поддерживают гормональный баланс, и полностью исключить рафинированные углеводы. Это поможет минимизировать риск вздутия живота и тягу к соленым и углеводным продуктам.

На протяжении всего цикла Мановска порекомендовала употреблять имбирь, листовые салаты, брокколи и цветную капусту, орехи, авокадо, бананы, горький шоколад, а также пить зеленый чай. Эти продукты помогут обеспечить организм женщины всеми полезными веществами, пояснила она.

Ранее гинеколог Аревик Чархифалакян рассказала об изменениях в организме женщины во время овуляции. По ее словам, во время овуляции не только репродуктивная, но и нервная система женщины переживает выраженные изменения.

