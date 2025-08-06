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15:36, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала об услугах суррогатной матери

Участница «Битвы экстрасенсов» Кузнецова рассказала о помощи суррогатной матери
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @nikol.official

Участница 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Николь Кузнецова рассказала, что пользовалась услугами суррогатной матери. Подробности она раскрыла в подкасте блогерши Наташи Гасанхановой, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Кузнецова отметила, что ее третьего ребенка родила суррогатная мать. Она добавила, что воспользовалась этой услугой, так как не могла вынашивать сама из-за проблем со здоровьем.

Кузнецова также отметила, что заплатила за услугу три миллиона рублей. «Мы шутим, что это лучшая наша покупка. Это чудесно, что есть такая возможность», — заключила звезда «Битвы экстрасенсов».

В 2021 году Кузнецова рассказала, что у нее обнаружили рак легких. После того как ей убрали опухоль, участница «Битвы экстрасенсов» продолжила проходить сложную реабилитацию.

В 2019 году Кузнецова заявила, что перенесла около 300 операций. Она объяснила, что у нее неизлечимая болезнь.

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