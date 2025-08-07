Потери Индии из-за пошлин Трампа подсчитали

Bloomberg: Пошлины Трампа против Индии ударят по экспорту ее текстиля и обуви

Рост индийской экономики может замедлиться на процентный пункт из-за пошлин США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Аналитики полагают, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа еще сильнее навредит индийской экономике, которая и без этого заметно замедляется. Более того, продукция ряда индийских промышленных отраслей, экспортируемая в США, может потерять конкурентоспособность на американском рынке.

Пошлины США ударят по таким сегментам индийской экономики, как производство драгоценных камней и ювелирных изделий, текстиля и обуви. Потери могут оказаться еще более серьезными, если Вашингтон распространит тарифы на фармацевтику и электронику. Экономисты Nomura Holdings Сонал Варма и Ауродип Нанди считают, что 50-процентный тариф будет аналогичен торговому эмбарго. В свою очередь, аналитик из Citigroup Самиран Чакраборти заявил, что экспорт станет «экономически нежизнеспособным».

Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров. Она составит 25 процентов.