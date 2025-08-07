Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:36, 7 августа 2025Силовые структуры

Россиянина расчленили по заказу за пять тысяч рублей

В Иркутской области осудили организатора заказного убийства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Иркутской области осудили организатора заказной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 1998 года подсудимый, чтобы расправиться с местным жителем, с которым у него произошел конфликт, обратился к двоим знакомым с предложением совершить преступление за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Фигуранты обманным путем уговорили пострадавшего сесть к ним в автомобиль и вывезли из города. На берегу реки подельники ударили мужчину битой по голове, после чего накинули веревку на шею. После того, как пострадавший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники расчленили тело. Часть фрагментов спрятали в лесу, а часть бросили в воду.

Сразу установить преступников не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет повторно были допрошены свидетели, которые ранее отказывались от показаний из-за оказываемого на них давления. Специалисту отдела криминалистики совместно с сотрудниками МВД удалось установить причастность троих фигурантов к преступлению.

Суд приговорил 61-летнего организатора к 18 годам колонии строгого режима. Дела в отношении остальных участников выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что россиянка заявила о пропаже восьмимесячной дочери.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ялта, Потсдам, Ватикан. Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?

    Президент ОАЭ прибыл в Россию

    Лавров и его турецкий коллега обсудили Украину

    Американец призвал вернуть флаг российским теннисистам

    Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста

    Лукашенко насторожился

    Россиянин с ножом и гранатой устроил разборку с кассиром в кафе

    Появились подробности об отравившей российских туристов чаче

    Прокатившаяся по барам в пьяном угаре россиянка въехала в толпу людей

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости