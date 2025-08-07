Россиянина расчленили по заказу за пять тысяч рублей

В Иркутской области осудили организатора заказного убийства

В Иркутской области осудили организатора заказной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 105 («Организация убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 1998 года подсудимый, чтобы расправиться с местным жителем, с которым у него произошел конфликт, обратился к двоим знакомым с предложением совершить преступление за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Фигуранты обманным путем уговорили пострадавшего сесть к ним в автомобиль и вывезли из города. На берегу реки подельники ударили мужчину битой по голове, после чего накинули веревку на шею. После того, как пострадавший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники расчленили тело. Часть фрагментов спрятали в лесу, а часть бросили в воду.

Сразу установить преступников не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет повторно были допрошены свидетели, которые ранее отказывались от показаний из-за оказываемого на них давления. Специалисту отдела криминалистики совместно с сотрудниками МВД удалось установить причастность троих фигурантов к преступлению.

Суд приговорил 61-летнего организатора к 18 годам колонии строгого режима. Дела в отношении остальных участников выделены в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что россиянка заявила о пропаже восьмимесячной дочери.