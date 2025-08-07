Стало известно о смерти подростка после драки из-за ремешка для часов в российском регионе

Mash сообщил о смерти подростка после драки в Свердловской области

В Косулино Свердловской области 15-летний подросток не выжил после драки из-за ремешка для часов. О смерти мальчика сообщил Ural Mash в Telegram.

По информации издания, все трое участников конфликта были знакомы. Мальчики гуляли на улице, когда один из них порвал другому ремешок от часов. Из-за этого владелец аксессуара, занимающийся карате, вспылил и набросился на друга. Тогда за него вступился третий подросток, но тут же получил удар в солнечное сплетение, после чего упал, истекая изо рта кровью.

Как стало известно журналистам, пострадавшему мальчику пытались помочь сотрудники ДПС, которые сделали ему искусственное дыхание и вызвали скорую помощь. Подросток приходил в сознание, однако спасти его не удалось.

