Стало известно о смерти подростка после драки из-за ремешка для часов в российском регионе

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Косулино Свердловской области 15-летний подросток не выжил после драки из-за ремешка для часов. О смерти мальчика сообщил Ural Mash в Telegram.

По информации издания, все трое участников конфликта были знакомы. Мальчики гуляли на улице, когда один из них порвал другому ремешок от часов. Из-за этого владелец аксессуара, занимающийся карате, вспылил и набросился на друга. Тогда за него вступился третий подросток, но тут же получил удар в солнечное сплетение, после чего упал, истекая изо рта кровью.

Как стало известно журналистам, пострадавшему мальчику пытались помочь сотрудники ДПС, которые сделали ему искусственное дыхание и вызвали скорую помощь. Подросток приходил в сознание, однако спасти его не удалось.

Ранее в районе Гольяново на востоке Москвы 17-летние подростки заставили сверстника раздеться до гола, а затем жестоко избили. Произошедшее попало на видео, судя по которому действиями агрессоров руководила девушка.

