В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Трампа

Спикер ЕК Подеста: Евросоюз не располагает информацией о встрече Путина и Трампа

Евросоюз (ЕС) не располагает информацией о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста, ее цитирует РИА Новости.

«Пока очень преждевременно говорить о том, что именно произойдет. Если и когда появится дополнительная информация, мы, конечно же, будем рады поделиться ею с вами», — сказала еврочиновница.

Ранее Трамп допустил, что Путин готов начать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.