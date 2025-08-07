Россия
16:03, 7 августа 2025

В Ленобласти в крови полуторагодовалого мальчика нашли наркотики

В поселке Сарженка Ленобласти в крови полуторагодовалого ребенка нашли наркотики
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленобласти в поселке Сарженка госпитализировали полуторагодовалого мальчика с признаками наркотического отравления. Об этом пишет «Петербург2».

По информации издания, в крови ребенка обнаружили синтетические каннабиноиды, что привлекло внимание полиции. При этом родители мальчика в ходе общения с правоохранителями заявили, что их сына укусила змея, после чего ему стало плохо. Однако объяснений того, как в организм их мальчика попали наркотики, они не привели.

Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное. Ему оказывается вся необходимая медпомощь. Доказан ли укус мальчика змеей, не уточняется. Следствие продолжает изучать обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новокузнецке, врачи диагностировали отравление марихуаной у 11-месячного младенца. Как стало известно, скорую помощь вызвала мать ребенка. В результате мальчика в тяжелом состоянии поместили в отделение реанимации.

