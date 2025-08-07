В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР

В Южной Корее сообщили о задержании перебежчика из КНДР

В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР в нейтральных водах реки Ханган. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея, передает агентство Yonhap.

Утверждается, что инцидент произошел 31 июля. Южнокорейские солдаты задержали беженца из Северной Кореи к западу от межкорейской границы.

По данным агентства, северокорейский мужчина выразил желание перебраться в Южную Корею. Отмечается, что это уже второй подобный инцидент за месяц — 3 июля другой гражданин КНДР перешел через границу с той же целью.

Ранее Южная Корея полностью демонтировала пропагандистские громкоговорители вдоль границы с КНДР. Военные чиновники отметили, что власти Северной Кореи не стали демонтировать свои устройства.