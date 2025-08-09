Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:51, 9 августа 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

RT: В России появилась новая мошенническая схема с доставкой косметики
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Veklich / Getty Images

Россиян предупредили о появлении новой мошеннической схемы, которая связана с доставкой косметики. Об этом рассказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин, передает RT.

«Вам звонит неизвестный, представляется сотрудником сервиса доставки и говорит о том, что вам отправили подарок из одного из крупных магазинов с товарами для красоты», — сообщил собеседник агентства.

После чего мошенники предупреждают, что ваш домашний адрес пропал из базы, поэтому необходимо назвать корректный адрес и подтвердить доставку кодом из смс.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме с домофонами. Взявшим трубку обещают бесплатную замену ключей, уточняют их количество и предлагают прийти утром в пятницу за новыми. Однако главная цель мошенников — получение SMS-кода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о сдвигах в позиции России

    На Западе заявили о безальтернативном положении Трампа

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Украинке запретили въезд в Россию из-за переписки с родителями

    Россияне стали чаще ездить на заграничные курорты

    Украина оказалась под угрозой потери еще одного сторонника в Европе

    Мужчина начал рисовать ужасные портреты за деньги и прославился

    Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

    Встреча Путина и Трампа вызвала тревогу на Западе

    Фетисов объяснил невозможность Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости