Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

RT: В России появилась новая мошенническая схема с доставкой косметики

Россиян предупредили о появлении новой мошеннической схемы, которая связана с доставкой косметики. Об этом рассказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин, передает RT.

«Вам звонит неизвестный, представляется сотрудником сервиса доставки и говорит о том, что вам отправили подарок из одного из крупных магазинов с товарами для красоты», — сообщил собеседник агентства.

После чего мошенники предупреждают, что ваш домашний адрес пропал из базы, поэтому необходимо назвать корректный адрес и подтвердить доставку кодом из смс.

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме с домофонами. Взявшим трубку обещают бесплатную замену ключей, уточняют их количество и предлагают прийти утром в пятницу за новыми. Однако главная цель мошенников — получение SMS-кода.