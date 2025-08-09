Экономика
23:36, 9 августа 2025Экономика

В Германии испугались остановки производства оружия из-за Китая

Bild: Компании ФРГ могут остановить производство из-за задержек сырья из Китая
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press

Правительство Германии напугано задержками поставок ресурсов из Китая, поскольку из-за этого многие оборонные компании могут остановить свое производство. Об этом сообщает газета Bild.

Утверждается, что для увеличения военного производства Берлину нужны китайские ресурсы, включая редкоземельные металлы, однако в последнее время все больше предприятий жалуются на отсутствие поставок из КНР. В случае продолжения задержек многим компаниям придется остановить производство, подчеркивает издание.

«Мы очень серьезно относимся к рискам, связанным с экспортным контролем Китая в отношении критически важного сырья, и рассматриваем ситуацию с беспокойством», — заявили в Минэкономики ФРГ.

Ранее стало известно, что Китай ограничил поставки критических минералов западным военным фирмам. Пекин, в частности, начал запрашивать информацию о целях использования закупаемых минералов, чтобы они не применялись в военном производстве.

