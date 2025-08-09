Россия
12:56, 9 августа 2025Россия

Выпивший смертельно опасную чачу россиянин отказался от госпитализации из-за детей

Один из отравившихся чачей в Сочи турист мог выжить, если бы не поспешил к детям
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: L.O.N Dslr Camera / Shutterstock / Fotodom  

Один из туристов, который выпил смертельно опасную чачу в Сочи, мог выжить, если бы не отказался от госпитализации. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина вместе с женой и детьми приехал на курорт из Комсомольска-на-Амуре. На обратном пути женщине стало плохо — из поезда ее доставили в больницу в Россоши. Ее муж отвез детей в гостиницу, а сам поехал в палату к супруге.

В больнице у него самого проявились симптомы отравления. Врачи поставили ему капельницу.

Когда жену спасти не смогли, мужчина заволновался о детях, отказался от госпитализации и вернулся в гостиницу. Через несколько часов он потерял сознание в номере, а его старшая дочь вызвала скорую помощь. Туриста доставили в больницу в Воронеже, но спасти его медиками не удалось.

По последним данным, в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились 12 человек. Десять из них спасти не удалось.

После случившегося рынок, где торговали смертельным алкоголем, решили закрыть.

