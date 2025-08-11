Германия прокомментировала соглашение Армении и Азербайджана

Кабмин: ФРГ выступает за скорейшую реализацию договоренностей Еревана и Баку

Берлин выступает за скорейшую реализацию договоренностей Еревана и Баку с целью достижения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер, передает РИА Новости.

«Совместное заявление Армении, Азербайджана и США является важным шагом на пути к прекращению конфликта на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Сейчас важно быстро реализовать согласованные шаги», — сказал он.

По словам спикера, Германия и Европейский союз продолжат вносить свой вклад в укрепление сотрудничества и мирного развития Южного Кавказа.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. Это первый международный договор между двумя постсоветскими республиками с момента обретения их независимости в 1991 году.