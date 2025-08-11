Россия
12:12, 11 августа 2025Россия

Минобороны отчиталось о сотнях сбитых за сутки украинских беспилотников

Минобороны: За сутки сбито 312 дронов ВСУ и семь ракет HIMARS
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны отчиталось о сотнях сбитых за сутки украинских беспилотниках. Об отражении атак говорится в сводке военного ведомства о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

По данным министерствам, речь идет о 312 беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехваченных российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, российскими войсками было сбито семь ракет HIMARS. Где именно был произведен перехват, не уточняется.

11 августа Минобороны России сообщило об установлении контроля над еще одним населенным пунктом Донецкой народной республики. Согласно сводке министерства, им стало село Луначарское.

