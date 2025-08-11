Россия
12:11, 11 августа 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Луначарское в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия заняла еще один населенный пункт в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» заняли село Луначарское в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям семи бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бртгаж морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады украинского МВД. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Дмитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР и Новопавловка и Филия Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» до 410 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее подразделения группировки также взяли под контроль село Яблоновка ДНР. Кроме того, 5 августа сообщалось, что бойцы группировки «Восток» заняли Январское в Днепропетровской области.

