Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:35, 11 августа 2025Силовые структуры

Россиянина лишат свободы за причастность к атакам украинских дронов на Курск

Жителю Подмосковья грозит 19 лет за передачу Киеву данных об аэродроме
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Жителю Подмосковья Эльдару Марченко грозит 19 лет лишения свободы за причастность к атакам украинских дронов на Курск в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Во 2-м Западном окружном военном суде прокурор попросил признать мужчину виновным и приговорить к 19 годам колонии строгого режима. Ему предъявлены обвинения по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 322 («Незаконное пересечение границы РФ организованной группой»), 167 («Умышленное уничтожение имущества»), 205 («Теракт») и 105 («Организация массового убийства общеопасным способом организованной группой») УК РФ.

27 мая суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Процесс проходит в открытом режиме, но на допрос свидетелей слушания закрывают из-за секретных сведений.

По версии следствия, Марченко в составе организованной группы в августе 2023 года получил от неустановленных лиц данные по установке на телефон программы тестирования GPS и активации ее на железнодорожном вокзале Курска. Он передал информацию о городских объектах соучастникам теракта, произвел расчет и корректировку двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате одним из них был поврежден многоквартирный дом, а второй взорвался в воздухе. Марченко передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для нанесения ударов по аэродрому Курска и инфраструктуре Ростовской области в 2022-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина

    В ВС России рассказали о новой тактике по борьбе с «Бабой-ягой»

    ВС России начали применять летающие гранатометы в зоне СВО

    Российского священника наказали за участие в акции коммунистов в Судже

    Россиянин описал жизнь в одной стране фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино»

    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы

    Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

    Российский депутат предложил запретить импорт товаров из Азербайджана

    В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости