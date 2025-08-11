Россиянина лишат свободы за причастность к атакам украинских дронов на Курск

Жителю Подмосковья грозит 19 лет за передачу Киеву данных об аэродроме

Жителю Подмосковья Эльдару Марченко грозит 19 лет лишения свободы за причастность к атакам украинских дронов на Курск в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Во 2-м Западном окружном военном суде прокурор попросил признать мужчину виновным и приговорить к 19 годам колонии строгого режима. Ему предъявлены обвинения по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), 322 («Незаконное пересечение границы РФ организованной группой»), 167 («Умышленное уничтожение имущества»), 205 («Теракт») и 105 («Организация массового убийства общеопасным способом организованной группой») УК РФ.

27 мая суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Процесс проходит в открытом режиме, но на допрос свидетелей слушания закрывают из-за секретных сведений.

По версии следствия, Марченко в составе организованной группы в августе 2023 года получил от неустановленных лиц данные по установке на телефон программы тестирования GPS и активации ее на железнодорожном вокзале Курска. Он передал информацию о городских объектах соучастникам теракта, произвел расчет и корректировку двух беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате одним из них был поврежден многоквартирный дом, а второй взорвался в воздухе. Марченко передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для нанесения ударов по аэродрому Курска и инфраструктуре Ростовской области в 2022-м.