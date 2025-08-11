Бывший СССР
Стало известно о переброске невосстановившихся подразделений ВСУ на новые позиции

ТАСС: ВСУ перебросили к Тихому невосстановившиеся подразделения 58-й бригады
Александра Синицына
Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район населенного пункта Тихое Харьковской области подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, не успевшие восстановиться.Такую информацию передал ТАСС источник в силовых структурах России.

«Командование перебросило на направление не успевшие восстановить боеспособность подразделения 58-й омпбр», — указал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о ликвидации британского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, в Харьковской области. На родине у него возникли проблемы с психическим здоровьем и работой, он был уничтожен ударом беспилотника.

