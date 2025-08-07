РИА: Британский наемник ВСУ был ликвидирован в Харьковской области

Британский наемник Алан Роберт Уильямс был уничтожен в Харьковской области при помощи БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовые структуры.

«Иностранец вступил в ряды ВСУ в мае 2025 года — в бригаду "Хартия". На своей родине он столкнулся с проблемами (...) и отправился воевать на стороне Украины», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что у Уильямса на родине возникли проблемы с психическим здоровьем и работой, он был уничтожен ударом беспилотника.

Ранее стало известно, что военные из Великобритании и Латинской Америки прибывают в Херсон и Николаев для пополнения рядов ВСУ. По информации подпольной организации «Русский Херсон», наемники либо зарабатывают деньги, либо проводят бесчеловечные эксперименты, участвуя в «боевом сафари», где в качестве жертв используют мирных жителей.