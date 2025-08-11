Мир
12:14, 11 августа 2025Мир

Трамп приказал убрать Обаму и Буша

CNN: Трамп распорядился убрать портреты Обамы и Бушей в Белом доме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портреты экс-президентов Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего подальше от глаз посетителей Белого дома. Об этом сообщает CNN.

«Портрет бывшего президента Барака Обамы, некогда являвшийся яркой деталью интерьера вестибюля Белого дома, был перемещен на гораздо менее заметную позицию, что подчеркивает многолетнюю напряженность в отношениях между 44-м и 47-м президентами», — говорится в сообщении.

По данным источников телеканала, Трамп поручил своим сотрудникам переместить портрет Обамы на верхнюю часть парадной лестницы. Отмечается, что доступ в эту зону разрешен исключительно для членов семьи президента, агентов Секретной службы США и узкого круга сотрудников Белого дома. Портреты Бушей, с которыми у действующего президента США сложились противоречивые отношения, были также убраны с глаз посетителей.

Ранее Трамп рассказал, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом.

