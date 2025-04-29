Трамп позолотил Белый дом

Трамп рассказал, что обновил интерьер Белого дома и украсил его золотом

Президент США Дональд Трамп рассказал, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом. Об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.

«Да, я сделал это сам. Видите наверху? Это все из Мар-а-Лаго. Да, золото. И это все 24-каратное золото. Что интересно, потому что [люди] пока не придумали краску, которая выглядит как золото», — рассказал Трамп, беседуя с журналистом Джеффри Голдбергом в Овальном кабинете.

По мнению американского лидера, до его прихода в Белый дом об Овальном кабинете никто не заботился, и лишь теперь он «выглядит так, как и должен выглядеть».

Ранее президент США допустил, что действия российского руководства могут заставить его занять сторону Украины в конфликте с Россией. Он также заявил, что Украина, по его мнению, очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти.