23:11, 10 августа 2025

В США обратили внимание на противоречия в заявлениях Зеленского

Дэвис: Зеленский противоречит себе в заявлениях о стремлении к миру на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе, говоря о своем стремлении к миру в республике. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Зеленский регулярно заявляет о том, что ценит усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, однако таким образом он лишь пытается «утихомирить» его, считает Дэвис. «Но затем, когда дело доходит до сути, он прямо противоречит американскому лидеру, говоря, что не собирается делать ничего из сказанного», — сказал аналитик.

Кроме того, Дэвис отметил, что Украине и Европе следует «принять реальность», перестав оглядываться на свои предпочтения и мнения.

В своем обращении Владимир Зеленский отверг любые уступки территориального характера. По его словам, это решение противоречило бы Конституции страны. При этом он же заявил, что Украина в конфликте с Россией готова к реальным решениям ради мира.

