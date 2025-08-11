Вагнеровец подорвался на мине, лишился ступни и отказался от эвакуации по одной причине

Экс-вагнеровец Карпин рассказал, что отказался от эвакуации после потери ступни

Проходивший службу в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» боец Егор Карпин в бою подорвался на мине, лишился ступни и отказался от немедленной эвакуации. Об этом он рассказал порталу aif.ru.

По словам экс-вагнеровца, он не заметил мину типа «Колокольчик», которую бойцы за сходство с цоколем лампы накаливания называют «лампочкой», и наступил на боеприпас. После потери ступни он самостоятельно перевязал травмированную конечность, вколол обезболивающий препарат и по рации отказался от помощи сослуживцев. Карпин объяснил командиру причину своего поступка — он опасался, что при ясном небе украинские дроны нанесут удар и по эвакуационной группе его сослуживцев.

В итоге, когда погода испортилась, и беспилотники не смогли летать над полем боя, военнослужащего вывели на точку эвакуации. Врачам пришлось ампутировать Карпину всю ногу ниже колена.

Ранее тот же боец рассказал о загадочной смерти на спецоперации.