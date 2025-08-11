Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 11 августа 2025Россия

Бывший вагнеровец вспомнил о загадочной смерти на СВО

Экс-вагнеровец Карпин рассказал о смерти не получившего ни одного ранения бойца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Егор Карпин вспомнил о смерти не получившего ни одного ранения бойца. Рассказ ветерана о загадочном происшествии на специальной военной операции (СВО) приводит портал «АиФ».

Как сообщил экс-вагнеровец, он выполнял задачи в составе эвакуационной группы. По группе Карпина начал вести огонь танк, и бойцу с сослуживцами пришлось искать укрытия в старых украинских окопах. Когда танк на время прекратил стрельбу, вагнеровец смог подползти к не успевшему скрыться товарищу.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Военный уже не подавал признаков жизни. «Он был "двухсотый". У парнишки глаза закатившиеся и ни одной раны. Наверное, взрывной волной разорвало все внутри», — рассказал Карпин.

Ранее мать участника СВО рассказала о смерти сына за два дня до отпуска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча на Аляске будет прохладной». Что известно о переговорах Путина и Трампа и какие сложности могут возникнуть?

    Запуск российской «Луны-27А» перенесли

    Заваленные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

    Под Москвой мужчина обманул родных ради ухода на СВО

    На Западе раскрыли цель встречи Путина и Трампа

    Омбудсмен нашла способ поправить финансовое положение студентов

    Саранча приземлилась на грудь Дженнифер Лопес во время концерта в Казахстане

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    Россиянка опоздала на поезд из-за атаки БПЛА на Сочи и не получила компенсацию

    В работе WhatsApp и Telegram произошел сбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости