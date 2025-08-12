Интернет и СМИ
Гоблин рассказал о работавших с астрологами сотрудниках КГБ

Блогер Пучков заявил, что КГБ привлекал астрологов к расследованиям преступлений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что сотрудники КГБ могли привлечь к работе астрологов. Об этом он вспомнил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

На вопрос его соведущей о том, не обращался ли он сам к астрологам, Пучков, работавший в правоохранительных органах, заявил, что эзотериков пытались привлечь к расследованиям преступлений. «В 90-е годы МВД и КГБ всех этих специалистов на аркане тащили: "Покажи, где труп лежит", "Вот, дети пропали. Скажи, где дети, ты же экстрасенс". Ты не поверишь: ни разу никто ничего не угадал. Видел я их батальон примерно, толку от них никакого», — сказал блогер.

Пучков также назвал идиотами тех, кто верит в прогнозы астрологов. По его мнению, если бы эти люди действительно обладали сверхъестественными способностями, они бы пользовались этим инструментом: например, делали многомиллиардные ставки и выигрывали.

Ранее Гоблин назвал современных таксистов бестолковыми лохами. Он заявил, что раньше представители этой профессии были профессиональными водителями.

