11:23, 7 августа 2025

Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

Блогер Пучков заявил, что раньше таксисты были профессиональными водителями
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: страница «Дмитрий Goblin Пучков» во Вконтакте

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал представителей одной профессии. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он назвал таксистов лохами.

По словам Гоблина, в Советском союзе водители такси были профессионалами своего дела. Он добавил, что в таксопарках даже устраивали соревнования по водительскому мастерству и показывали их по телевидению.

«Что мы имеем теперь? Теперь мы имеем каких-то, я не знаю, бестолковых лохов набранных. А кто вам разрешает вообще возить людей?» — возмутился Пучков.

Ранее Гоблин обратился к россиянам, которые хотят отправиться за границу после окончания спецоперации на Украине. По его словам, они не смогут этого сделать, так как за рубежом для жителей России будет небезопасно.

