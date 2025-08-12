Humvee ВСУ получили «ежовую» защиту

Автомобили Humvee ВСУ получили «ежовую» антидроновую защиту

Бронированные автомобили Humvee («Хамви») ВСУ получили дополнительную антидроновую защиту из композитной арматуры. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На фотографии показан бронированный «Хамви» M1151A1, который получил «мангал» для защиты от дронов-камикадзе и «ежовую» броню. На стальном каркасе закрепили сеть, поверх которой наварена арматура. Считается, что существует вероятность застревания FPV-дронов в подобных конструкциях.

M1151A1 оснащают комплектами бронирования FRAG (Fragmentary Armor Kits), которые обеспечивают защиту от стрелкового оружия. Также тяжелый «Хамви» отличается усиленным днищем, которое позволяет выдержать подрыв под передней частью кузова взрывного устройства мощностью до 5,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В мае стало известно, что танкисты группировки российских войск «Центр» начали защищать боевые машины от дронов пучками прутов, приваренных поверх антидронового козырька. Благодаря этому увеличивается расстояние, на котором срабатывает боевая часть беспилотника.