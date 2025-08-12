Упавший в США метеорит оказался старше Земли

В США упал метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет, он оказался старше Земли

Ученые из Университета Джорджии (UGA) рассказали о метеорите, который упал на Землю в конце июля. Об этом сообщает издание Space.

26 июля космическое тело весом 23 грамма пробило крышу дома в Джорджии, США, также частично повредив пол жилища. Изучившие объект исследователи заявили, что он принадлежит к хондритам — так называют наиболее распространенную группу метеоритов. Специалисты выяснили, что метеорит полностью повторяет химический состав Солнца и может быть старше Земли.

«Он принадлежит к группе объектов, находящихся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, которую мы теперь связываем с распадом гораздо более крупного астероида около 470 миллионов лет назад», — заметил исследователь UGA Скотт Харрис. По оценке специалистов, возраст космического объекта может составлять 4,5 миллиарда лет.

При этом чаще всего небесные тела такого размера не представляют угрозы — они сгорают в атмосфере, не достигая Земли. Исследователи намерены полностью изучить метеорит, а затем выставить его в Научном музее Теллус в Картерсвилле, штат Джорджия.

