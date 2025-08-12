Наука и техника
13:01, 12 августа 2025Наука и техника

Упавший в США метеорит оказался старше Земли

В США упал метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет, он оказался старше Земли
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: University of Georgia

Ученые из Университета Джорджии (UGA) рассказали о метеорите, который упал на Землю в конце июля. Об этом сообщает издание Space.

26 июля космическое тело весом 23 грамма пробило крышу дома в Джорджии, США, также частично повредив пол жилища. Изучившие объект исследователи заявили, что он принадлежит к хондритам — так называют наиболее распространенную группу метеоритов. Специалисты выяснили, что метеорит полностью повторяет химический состав Солнца и может быть старше Земли.

«Он принадлежит к группе объектов, находящихся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, которую мы теперь связываем с распадом гораздо более крупного астероида около 470 миллионов лет назад», — заметил исследователь UGA Скотт Харрис. По оценке специалистов, возраст космического объекта может составлять 4,5 миллиарда лет.

При этом чаще всего небесные тела такого размера не представляют угрозы — они сгорают в атмосфере, не достигая Земли. Исследователи намерены полностью изучить метеорит, а затем выставить его в Научном музее Теллус в Картерсвилле, штат Джорджия.

В конце июня канадские ученые рассказали, что если астероид 2024 YR4 столкнется с Луной, то в результате взрыва будет уничтожено множество спутников. Согласно расчетам за май, вероятность того, что 2024 YR4 ударится о поверхность естественного спутника Земли, составляет 4,3 процента.

